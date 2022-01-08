محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المتحدة

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. اليوم الخميس. اتصالاً هاتفياً من معالي أنطونيو غوتيريس. أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

وخلال الاتصال. هنأ أمين عام المنظمة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بتسلم دولة الإمارات مقعدها في مجلس الأمن للفترة من 2022 – 2023. وتمنى لها النجاح في خدمة العالم من خلال هذا الموقع الدولي الرفيع. منوهاً بالمبادرات الإماراتية الإنسانية والتنموية المهمة لدعم الاستقرار والتنمية على الساحة الدولية.

بدوره هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. معالي أنطونيو غوتيريس. بإعادة انتخابه لولاية ثانية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. تبدأ من شهر يناير الجاري.

كما عبر سموه عن تقديره للدور المهم. الذي تقوم به الأمم المتحدة وأمينها العام في خدمة الأمن والسلم العالميين. لافتاً إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات والمخاطر التي تهدد البشرية وفي مقدمتها جائحة “كورونا”. والتغيرات المناخية. والحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة هذه المخاطر. مؤكداً دعم دولة الإمارات لرسالة الأمم المتحدة على الساحة الدولية. وحرصها على التعاون معها ومساندة جهودها في مختلف المجالات.

هذا وتناول الجانبان خلال الاتصال. مختلف أوجه التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة. وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.