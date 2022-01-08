توقعات حالة الطقس في الإمارات من الجمعة إلى الثلاثاء

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

نشر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة توقعاته حول حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة تأتي كما يلي:

الجمعة: الطقس: غائم جزئياً وتزداد السحب المنخفضة على الساحل الشرقي والبحر وبعض المناطق الساحلية الغربية.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة. معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت: الطقس: غائم جزئياً وتزداد السحب المنخفضة على البحر. وبعض المناطق الساحلية الغربية – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة. خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأحد: الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية. صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين: الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف. على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء: الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف. على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.