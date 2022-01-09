قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر يدخل حيز التنفيذ يوم الغد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تبدأ الإمارات يوم غد، تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر إلى الخارج. تماشياً مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتباراً من 10 يناير الجاري.

وأكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة. حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح. بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.