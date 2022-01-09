الدفاع الإماراتية: انطلاق تمرين “درع الإمارات المشترك / 50”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أطلقت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس السبت، تمرين “درع الإمارات المشترك / 50” في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، وسيستمر حتى 14 يناير الجاري.

وبحسب “الإمارات اليوم”، يأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022. بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة.: “إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية. من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية. لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية”.

وأضاف: “نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً. في أوقات السلم والحرب ونراهن على قدراتنا العسكرية. التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم. وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة”.