اتصال هاتفي بين عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية النرويج

بسام محمد - بحث سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي. خلال اتصال هاتفي مع معالي “أنيكين هويتفيلد”، وزيرة خارجية مملكة النرويج. علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في كافة المجالات بين البلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة ببرنامج عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الذي تترأسه مملكة النرويج خلال الشهر الجاري فيما تشغل دولة الإمارات عضوية المجلس للفترة 2022 – 2023.

واستعرض سموه ومعالي “أنيكين هويتفيلد”، الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية. إضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ “عبد الله بن زايد”، وفق “وام”، على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة النرويج. والحرص على تطوير آليات التعاون والتنسيق في العديد من المجالات.