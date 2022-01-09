حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيتين جديدتين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. استراتيجية “إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي” واستراتيجية “الفن في الأماكن العامة”. حفاظاً على التراث المحلي وتعزيزاً لمكانة دبي مركزاً للاقتصاد الإبداعي.

وأكد سموه أن “فريق دبي للثقافة، بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قادر على تكريس روح الابتكار الثقافي بدبي”.

ونقلت صحيفة “البيان” عن سمو الشيخة “لطيفة بنت محمد”، قولها: “نعمل في ضوء رؤية القيادة الرشيدة. على سرعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي حددتها لمستقبل دبي كعاصمة عالمية للإبداع”.