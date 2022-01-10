الإمارات تستحوذ على نحو 20% من الودائع المصرفية العربية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية بنهاية العام 2020. إلى نحو 2.296 تريليون دولار، مقابل 2.148 تريليون دولار بنهاية العام 2019، بنمو 6.9%.

وبحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021. استحوذت الإمارات على نحو 19.8% من إجمالي الودائع لدى المصارف العربية بنهاية العام 2020.

وقال التقرير إن “أداء القطاع المصرفي العربي تحسن خلال عام 2020، بالمقارنة مع العام 2019. حيث أظهرت البيانات تحسناً في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع. وإجمالي القروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار”.

وأظهرت بيانات التقرير أن الودائع المصرفية للدول العربية كمجموعة سجلت نمواً خلال عام 2020. وبنسبة تفوق تلك المحققة في العام 2019. حيث تظهر البيانات من واقع الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية. لتبلغ 2.296 تريليون دولار بنهاية 2020 بنمو 6.9% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.4% عام 2019.

وعلى صعيد الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع “مقومة بالدولار”، لدى المصارف التجارية في السعودية. بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى الودائع العربية في نهاية عام 2020. حيث شكلت ما نسبته 22.6% من إجمالي الودائع المصرفية العربية. تلتها الإمارات بنحو 19.8% من إجمالي الودائع وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بنحو 14.1%.

وعلى صعيد نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي للدول العربية كمجموعة. ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 83.6% بنهاية 2020 مقارنة مع 79.4% للعام 2019.

وسجلت الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية نمواً بنحو 6.9 % لتصل إلى 2.025 تريليون دولار. مقارنة مع 1.895 تريليون دولار في العام 2019. كما سجلت قيمة الودائع الجارية نموا بنحو 16.2% خلال 2020 لتصل إلى 865 مليار دولار. ونمت الودائع الادخارية بنسبة 0.8% لتصل إلى 1.16 مليار دولار.