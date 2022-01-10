الموارد البشرية تدعو المنشآت الخاصة إلى الالتزام بنظام حماية الأجور

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص. إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال “نظام حماية الأجور” وفي المواعيد المقررة.

وأكد “ماهر العوبد”، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش. أن “التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها، من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها. ويسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجية العامل، لاسيما في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحدد”.

وأكد حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال. ترتكز على التراضي والشفافية وفقاً للعقود المبرمة بينهم. والتي يأتي في مقدمتها حق العامل في الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية. وهو الأمر الذي يعزز من الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.

وأشار “العوبد”، وفق “البيان”، إلى أن “آلية عمل نظام حماية الأجور، تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم. بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”.

ودعا أصحاب العمل إلى تسجيل وتوثيق أي اتفاق مع العاملين لديهم بشأن تغيير الأجر. من خلال الأنظمة المعتمدة والإجراءات التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن.

كما دعا أصحاب العمل إلى الاستفادة من خدمة “كشف الحساب” للاطلاع على التقرير الذي يوفر لهم توصيفاً شاملاً. حول موقف المنشأة من سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور. وهو الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ اللازم للتقيد بتحويل الأجور عبر النظام في مواعيدها.