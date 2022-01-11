حمدان بن محمد بصورة تعبر عن تواضعه

بسام محمد - متابعة – لجين اسماعيل :

نشر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي. عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. جلسة جمعته مع مجموعة من الأصدقاء على الشاطئ في دبي.

ويظهر سموه وسط الصورة يفترش وأصدقاؤه الأرض لتناول وجبة من البيتزا. وسط أجواء أكثر من رائعة. يملؤها التواضع والمحبة.

وشهدت الصورة تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي سموه عبر وسائل التواصل. متمنين له في تعليقاتهم، السعادة ودوام الصحة.

ويشاك ولي عهد دبي باستمرار، أبرز نشاطاته واجتماعاته الحكومية. وأهم الأحداث الرياضية التي يشارك فيها. وأبرز النجاحات التي يحققها على المستوى الحكومي.

ورغم التطور الكبير الذي تشهده دبي في السنوات الحالية. إلا أن التواضع كان ولا زال أبرز صفة يتحلى بها القادة في الإمارة. حالهم حال جميع القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.