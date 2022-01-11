رأس الخيمة توفر إقامة مجانية للزوار الكازاخستانيين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تعهدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بدعم ومساندة كافة السياح الكازاخستانيين العاجزين حالياً عن مغادرة الإمارة. للعودة إلى موطنهم، نتيجة المشاكل المتعلقة بالرحلات الجوية. في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية كازاخستان.

ووفرت الهيئة إقامة شاملة تضمنت الغذاء والشراب وغيرها من وسائل الراحة، في الفنادق الحالية للزوار. حتى تتحسن الأوضاع في بلادهم وتتسنى لهم العودة.

ونقلت صحيفة “البيان” عن “راكي فيليبس”، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. قوله: “تعرب هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن عميق تعاطفها مع شعب كازاخستان. وخاصة الذين لم تتسنى لهم العودة إلى بلادهم”.

وأضاف: “نظراً لأن عافية زوارنا الكرام وسلامتهم تأتي دائماً على رأس قائمة أولوياتنا خلال هذه الأوقات العصيبة. حرصنا على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بأمان”.