عجمان تحدث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 “كورونا” في حكومة عجمان يعمل به اعتباراً من تاريخه.

و نص التعميم الذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتحديث إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة.

و أشار التعميم إلى أن مدة الحجر الصحي للموظف المخالط تكون سبعة أيام أو أي مدة أخرى تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وفي حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد تقوم الجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بعد على الموظف المخالط في المرة الأولى وفي حال تكرار المخالطة تعتبر فترة الحجر إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب إن لم يكن لديه رصيد، ويستثنى من تطبيق حكم تكرار المخالطة حالات المخالطة التي تتم في مقر العمل أو مخالطة الحالات المؤكدة للأقارب حتى الدرجة الأولى، على أن

يتم اثبات المخالطة من خلال تزويد الموظف للجهة الحكومية بتقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح وقت ومدة الحجر المقررة.

و أوضحت دائرة الموارد البشرية في التعميم أنه يجوز للجهات الحكومية الاستئناس بجدول المخالفات والجزاءات الإسترشادي بشأن الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 ، حيث حدد التعميم أنواع المخالفات و الجزاءات المترتبة عليها في حال التكرار. و تتضمن ثمان مخالفات ، وهي مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها، ومخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الاجراءات الاحترازية، ومخالفة تجمع عدد من الموظفين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة ، حيث يترتب على المخالفات السابقة ثلاث جزاءات، ففي المرة الأولى يكون انذاراً خطياً، و في حال التكرار في المرة الثانية الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، و يكون الجزاء في المرة الثالثة الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.

أما مخالفة الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد – 19 أو في حال وجود عارض من أعراض كوفيد – 19، فيترتب عليه في المرة الأولى الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، و في المرة الثانية الخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي، و في المرة الثالثة الخصم عشرة أيام من الراتب الأساسي.

ويترتب على مخالفة عدم التزام المسؤول المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، إنذاراً خطياً في المرة الأولى، والخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الثانية، و المرة الثالثة الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.

كما يتم الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الأولى، وخصم ثلاثة أيام في المرة الثانية، وخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي في حال عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لشخص مصاب بفيروس بكوفيد -19 عند ثبوت المخالطة، و في حال عدم الالتزام بالمحافظة على المرور الأخضر في تطبيق الحصن وفق الاشتراطات المعمول بها في حكومة عجمان، و عدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة أو الإمارة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة.

و أكدت دائرة الموارد البشرية على جميع وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية على ضرورة التنسيق معها بشأن تمكين موظفيها من الحصول على الفحوصات المجانية وفقاً للجداول المعتمدة لكل جهة حكومية بهذا الشأن.

و أشارت إلى استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم ، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة في هذا التعميم.