رد ضريبة القيمة المضافة لآلاف المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

بسام محمد - أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب “خالد البستاني”، استفادة آلاف من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم تسهيلات جديدة لآلية الاسترداد. من بينها زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة إلى 12 شهراً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً. بدلاً من 6 شهور كما كان سابقاً.

وقال “البستاني” في حوار مع “وام”، إنه من بين الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطوير خدماتها خلال الفترة الماضية. تطوير آلية رد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً. وتطوير النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح. وإتاحة الإصدار الجديد للدرهم الإلكتروني ضمن قنواتها الرسمية لسداد المستحقات الضريبية. فضلاً عن التطوير المستمر في خدمات الهيئة بصفة عامة.

وأما فيما يتعلق بالخدمات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية. واستهدفت دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية. بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. فكان أبرزها قيام الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، والتعديلات التي تمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /49/ لسنة2021 . بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017. بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة. والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 28 يونيو 2021.

كما أنه تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم /28/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017. في شأن الإجراءات الضريبية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر2021. تم تطبيق إجراءات جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للمسجلين بالنظام الضريبي بشأن طلبات إعادة النظر. وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وإجراءات الطعن.