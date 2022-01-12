الهيئة العامة للمعاشات تكشف مواعيد صرف معاشات العام الحالي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين خلال العام الجاري 2022.

وذكرت الهيئة أنه سيتم صرف المعاشات التقاعدية يوم 27 من كل شهر. باستثناء شهر أغسطس الذي سيتم صرف معاشاته يوم 26 من الشهر. إضافة إلى كل من شهر فبراير ومارس ونوفمبر والتي تصرف معاشاتها في 25 منها.

ودعت الهيئة كافة الفئات المستفيدة من الصرف إلى متابعة حساباتها على مواقع التواصل أنستجرام وتويتر وفيسبوك. على الحساب الموحد GPSSAAE ، للاطلاع على مواعيد الصرف التي سيعلن عنها وفق هذه التواريخ بشكل شهري. ومتابعة أي مستجدات قد تتعلق بتقديم بعض مواعيدها.