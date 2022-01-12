“قتلها ثم رمى بنفسه من الشرفة” .. جريمة بشعة لشاب يذبح زوجته

بسام محمد - متابعة – لجين اسماعيل :

فوجئ أهالي قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية. بشاب يصرخ من شرفة منزله قائلا إنه ذبح زوجته. ثم ألقى بنفسه من الشرفة ليسقط أرضا مدمى ومصابا بكسور خطيرة.

فقد أقدم شاب على ذبح زوجته. ثم ألقى بنفسه من الطابق الثاني.

فانتقلت القوى الأمنية إلى موقع الحادث. وتعثر على “مريم محمد عبدالغني” 22 عاما ، ‏طالبة جامعية. مقتولة ذبحا، ومفصول رأسها عن جسدها.

وعند سؤال زوجها، “أحمد السيد الصباحي” 28 سنة. عما جرى، عقب نقله إلى المستشفى اعترف بذبح زوجته لوجود خلافات بينهما. فضلا عن سبب آخر رفض الإفصاح عنه.

كما كشفت التحريات وأقوال الجيران أن مشاجرات عديدة. نشبت بين الزوجين في الفترة الأخيرة. وكان أحمد يهدد زوجته بصوت مرتفع بأنه سيقتلها.

هذا و بينت التحقيقات أن الزوج يتعاطى المخدرات وأن زوجته كانت تعنفه بشدة. بسبب إنفاق أمواله على شراء الأقراص المخدرة وتطالبه بالتوقف والعلاج.