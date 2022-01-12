جامعة أبوظبي تنال تقييم خمس نجوم في التعليم عن بعد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً، بحصولها على أعلى تصنيف من فئة 5 نجوم في مجال التعليم عن بعد. ضمن تقييم “كيو إس ستارز” العالمي للجامعات لعام 2021. محققة تقييماً إجمالياً بلغ 95 في المائة في هذا المجال.

كما حصلت الجامعة، وفق صحيفة “البيان”، على الدرجة الكاملة في خمسة من سبعة مجالات رئيسية. بما في ذلك المشاركة الأكاديمية، وتفاعل الطلبة، والخدمات الطلابية والتكنولوجيا. والاستعانة بمصادر تعليمية عبر الإنترنت، والالتزام بعملية التعليم عن بعد.

وكانت جامعة أبوظبي أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز عملية التعلم عن بعد. والارتقاء بتجربة الطلبة في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.