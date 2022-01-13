الإمارات تُدين استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن “الروابي”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة استيلاء الحوثيين على باخرة الشحن المدنية “الروابي” والتي ترفع علم دولة الإمارات في البحر الأحمر، في الثالث من الشهر الجاري.

وبحسب “وام”، قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، معالي السفيرة لانا نسيبة : ” نُدين بأشد العبارات قرصنةَ الحوثيين للباخرة المدنية ” الروابي” قُبالة ميناء الحُديدة، باعتبارهِ تصعيداً خطيراً ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن”. وأضافت : ” نشكر كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة “.

وأكدت معالي نسيبة أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين. كما أدانت بشدة محاولة الحوثيين استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.