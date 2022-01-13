الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي. وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن معهد “ليجاتوم” لعام 2021.

وأشار مركز التنافسية والإحصاء، إلى أن الإنفاق الحكومي في الدولة شكل طوال الخمسين عاماً الماضية. ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحفيز نموه وزيادة تنوعه. في إطار نهج متكامل سارت عليه حكومة الإمارات منذ السنوات الأولى للتأسيس.

وأكد المركز أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 34559% في 45 عاماً. من 1.26 مليار درهم في 1975، وصولاً إلى 436.71 مليار درهم في 2019. حيث واصل الإنفاق تصاعده مع بلوغه 16.04 ملياراً في 1985، و62.88 ملياراً في 1995. و105.4 مليارات في 2005 و370.4 ملياراً في 2015.

وذكر المركز أن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة معدل التضخم عالمياً وعربياً وإقليمياً. وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.