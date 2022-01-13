تعرف إلى متوسط استخدام الفرد في الإمارات لمواقع التواصل يومياً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الإمارات في استخدام الإنترنت، نحو 7.24 ساعات يومياً. منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار. و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه قياساً إلى عدد السكان. بلغت نسبة الأفراد، الذين يمتلكون هواتف ذكية في الدولة 97.6%. بينما يملك 40.1% من الأفراد أجهزة لوحية، و68.6% يمتلكون أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة.

وحول سرعات الإنترنت خلال 2021، بلغ متوسط سرعة التحميل على الهواتف177.52 ميغابايت. بنسبة زيادة 104.6% في سرعة التحميل باستخدام إنترنت الهواتف مقارنة بعام 2020. بينما بلغت سرعة التحميل باستخدام الإنترنت الثابت 130.99 ميغا بايت، وبنسبة زيادة بلغت 44.6%.