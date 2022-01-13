إطلاق خدمة تقسيط دفع المخالفات المرورية في رأس الخيمة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خدمة تقسيط دفع المخالفات المرورية من خلال البنوك المعتمدة. دون تحمل العميل فوائد بنكية، وذلك عبر بنك رأس الخيمة الوطني. وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي.

ويمكن للعملاء طلب بطاقة الدفع المسبق من البنك، وتسديد قيمة المخالفات من خلالها. ومن ثم إبلاغ البنك بانتهاء عملية الدفع، حتى يتم تنظيم عملية تقسيط المبالغ المستحقة.

ويأتي ذلك مع قرب انتهاء فترة تمديد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والمقرر لها 17 يناير الجاري. حيث أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تلك المبادرة، في الخامس من ديسمبر 2021. بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.