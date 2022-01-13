الزيودي: لا نية لإغلاق البلاد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية “ثاني بن أحمد الزيودي”. أن الإمارات لا تعتزم العودة لفرض إغلاق كامل، على الرغم من الارتفاعات التي تشهدها حالياً في إصابات كورونا.

وقال “الزيودي”، في مقابلة مع تليفزيون “بلومبرج”، إن “البلاد ستركز بدلاً من ذلك على الاختبارات وتوزيع اللقاحات لإبقاء الاقتصاد مفتوحاً”.

وأضاف: “أوميكرون أقل تأثيراً من المتحور دلتا، وحتى خلال تفشي دلتا لم نغلق البلاد. سنعمل للحفاظ على توازن مع أوميكرون بالتأكيد، ومع أي متحورات في المستقبل فيما يتعلق بكورونا، ولن نعود إلى الإغلاق الكامل للبلاد”.

وأردف أن “الإمارات، ومن خلال معرض إكسبو الذي انطلق في إمارة دبي في أكتوبر الماضي. تظهر أن العالم لا يمكنه الاستمرار في هذا الإغلاق. يجب أن نعود للوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن”.