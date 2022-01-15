حالة الطقس المتوقعة في الإمارات من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلن المركز الوطني الإماراتي للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في البلاد من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.

وبحسب “وام”، تشهد البلاد اليوم الجمعة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على مناطق متفرقة. وسيكون الطقس صباحاً صحواً إلى غائم جزئياً.. والرياح شمالية غربية وشمالية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة. إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم غد السبت سيكون الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية الشمالية صباحاً، ومغبراً وغائماً جزئياً. ويصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر و المساء. خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار.. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب. سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي و في بحر عمان.

أما يوم الأحد فيكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة. خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية .. والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة. سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س .. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويكون طقس يوم الإثنين غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية و الشرقية والبحر. مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة .. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم الثلاثاء، يسود المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً. مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة .. والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة مع السحب. سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س .. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.