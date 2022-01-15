غيوم وأمطار على مناطق متفرقة من اليوم إلى الأربعاء

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد تدفق السحب المتوسطة من البحر الأحمر باتجاه الدولة. اعتبارا من يوم السبت وحتى الأربعاء، على فترات يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

ويكون طقس السبت مغبراً وغائماً جزئياً، يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء، خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والجزر والبحر. مع فرصة سقوط أمطار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب. قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم الأحد مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة. خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية. والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

ويستمر الطقس الغائم وسقوط الأمطار على فترات متباعدة يومي الاثنين والثلاثاء على بعض المناطق الشمالية والشرقية. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب.