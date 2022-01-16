دبي.. إغلاق مركز خدمات “كوفيد 19” من المركبة في ميناء راشد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، إغلاق مركز صحة لخدمات “كوفيد 19”. من المركبة في ميناء راشد بدبي اعتباراً من اليوم السبت.

وقالت “صحة” إنه بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في دبي. التوجه إلى مركزيها في سيتي ووك والخوانيج. إذ يعمل المركزان يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وتوفر شركة “صحة” عدداً من مراكز خدمات “كوفيد 19” من المركبة في جميع إمارات الدولة، حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.