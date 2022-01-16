فيديو.. أمطار الخير تهطل على الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

شهدت مناطق مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة أمطاراً متفرقة و متفاوتة، اليوم الأحد.

وتراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في كل من إمارة أبو ظبي والعين ودبي ومنطقة الظفرة وكلباء. بينما شهدت الفجيرة أمطاراً غزيرة.

وبحسب “البيان”، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم الأحد، كما يلي:

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة. خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب. مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

حالة البحر: مضطرب في الخليج العبري ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.