عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الجزائري

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي “رمطان لعمامرة” وزير خارجية الجزائر، في قصر الإمارات بأبوظبي.

وبحث الطرفان العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر. وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما ناقش سموه ومعالي وزير الخارجية الجزائري الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. والمضي قدماً في مسار التعافي من آثارها على مختلف الأصعدة.

واستعرضا مشاركة الجمهورية الجزائرية الشقيقة في إكسبو 2020، دبي الذي تنظمه دولة الإمارات. وأهمية هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة.