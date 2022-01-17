الإمارات وجهة شديدة الجاذبية للتدفقات الرأسمالية الأجنبية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول الخليج في حجم رؤوس الأموال الأجنبية، وأيضاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي استقطبتها على مدار عام 2021.

وقال جابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدى “معهد التمويل الدولي”: إن الإمارات خرجت من التداعيات الاقتصادية الناجمة. عن تفشي كورونا وهي وجهة شديدة الجاذبية للتدفقات الرأسمالية الأجنبية.

وبحسب ما نقله “البيان”، فإن الإمارات استقطبت تدفقات رأسمالية أجنبية بنحو 46.4 مليار دولار، منها 21.8 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، بحسب تقرير المعهد.

كما وبلغت القيمة الإجمالية لتدفقات استثمارات المَحافظ إلى الإمارات خلال العام الماضي نحو 19.3 مليار دولار.

وفيما يخص تدفقات رأس المال للمقيم إلى خارج الدولة في 2021، فقد قدرها التقرير بنحو 64.2 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن السعودية جاءت في المركز الثاني، حيث استقطبت رؤوس أموال أجنبية قيمتها 19.5 مليار دولار على مدار العام الماضي.