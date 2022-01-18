لا أضرار.. انفجار 3 صهاريج وقود في أبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وفق ما ذكرته شرطة أبوظبي.

وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق. وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به. كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين، وفق “وام”.