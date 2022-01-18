عدد زوار إكسبو 2020 دبي يتخطى 10 ملايين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغ عدد زيارات إكسبو 2020 دبي 10 ملايين و188 ألفاً و769 زيارة حتى اليوم. فيما تجاوزت الزيارات الافتراضية 65 مليون زيارة.

ويأتي ذلك في أعقاب استضافة الحدث الدولي أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تقام خارج مدينة نيويورك، وفق “وام”. وحفلاً غنائياً أحيته نخبة من نجوم البوب الكوري، وسط ثقة كبيرة بتدابير السلامة الصارمة المتبعة في موقع الحدث الدولي.

وتحقق أسابيع الموضوعات في إكسبو 2020 دبي شعبية واسعة بفضل اشتمالها على مجموعة من المنتديات والحلقات النقاشية الجاذبة. بالإضافة إلى الفعاليات الممتعة التي يجري تنظيمها على أرض الحدث الدولي.

ويستمر إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس المقبل. ويدعو العالم للانضمام إلى احتفال عالمي يساهم في رسم ملامح مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع.