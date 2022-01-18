مجلس الدوما الروسي يستنكر هجوم الحوثيين على الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أدان البرلمان الروسي، بشدة، هجوم الميليشيات الحوثية على منشآت مدنية في الإمارات، أمس الاثنين.

وقال “ليونيد سلوتسكي” رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان، “مجلس الدوما”، في مداخلة عبر شاشة “RT” . إن “البرلمان الروسي يدين وبشدة الهجوم الذي تعرضت له أبوظبي وتبنته أنصار الله الحوثية. والذي تم تنفيذه بطائرات مسيرة وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين”.

وأضاف، وفق “وام”، أن “الأمر الأكثر إثارة للامتعاض هو أن الهجوم جاء في الوقت الذي تمارس فيه أبوظبي سياسة متسقة. تهدف إلى صون السلام والاستقرار في منطقة الخليج ومعالجة الخلافات الإقليمية الداخلية. وتقدم مساعدات إنسانية لا يستهان بها لعدد من الدول وتشارك في مشاريع إعادة إعمار اليمن”.

وأكد البرلماني الروسي أن “هذه الهجمات الوقحة لا تخرق قواعد القانون الإنساني الدولي فحسب. بل تقوض آفاق التسوية السلمية في اليمن على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقرارات المتخذة ضمن صيغة الحوار اليمني اليمني. وتظهر الحد الأقصى من عدم المسؤولية”.

وأشار إلى أنه “عوضاً عن بذل الجهود لإزالة التوتر. راهن مدبرو الهجمات على المواجهة، بعيداً عن التفكير في التبعات الإنسانية لمغامرتهم بالنسبة لليمن”.