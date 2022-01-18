الإمارات الثانية عالمياً في الثقة بالحكومات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها. وفق نتائج “مؤشر ايدلمان للثقة 2022″، الصادر صباح اليوم عن مؤسسة “ايدلمان” الأمريكية للدراسات والاستشارات.

وبلغت مستويات ثقة الشعب الإماراتي في حكومته هذا العام 87%، مسجلة ارتفاعاً نسبته 7%. بالمقارنة مع إصدار العام الماضي من المؤشر.

ولم يتفوق على الشعب الإماراتي في مستويات ثقته بحكومته سوى الشعب الصيني. والذي بلغت نسبة ثقته بحكومته هذا العام 91%، وفق “البيان”.

وارتفعت ثقة الشعب الإماراتي هذا العام في العديد من المؤشرات الفرعية ضمن “مؤشر ايدلمان للثقة”. ومن أبرزها مؤشر”ثقة عامة الشعب في المؤسسات الحكومية”، والتي بلغ مستواها هذا العام لدى الشعب الإماراتي 76%. بارتفاع نسبته 9% بالمقارنة مع العام الماضي.

وجاء الإمارات في المركز الثاني عالمياً في هذا المؤشر الفرعي أيضاً، وبعد الصين التي بلغت نسبة ثقة عامة الشعب لديها في مؤسساتها الحكومية هذا العام 83%. كما جاءت الإمارات في المركز الثاني عالميا في نسبة الارتفاع، وأيضاً بعد الصين التي بلغت نسبة الارتفاع لديها هذا العام 11%.

وارتفعت مشاعر التفاؤل الاقتصادي لدى سكان الإمارات هذا العام لتبلغ نسبتها 78%، مسجلة قفزة بنسبة 6%، مقارنة بالعام الماضي.

وحلّت الإمارات هذا العام في المركز السادس عالميا في مشاعر التفاؤل الاقتصادي. وسجل سكان الإمارات في 2022 ارتفاعاً لافتاً أيضاً في مستوى ثقتهم في الأعمال التجارية. إذ بلغت 78%، وبارتفاع نسبته 11% بالمقارنة مع 2021. وحلّت الإمارات في المركز الرابع عالميا على هذا المؤشر الفرعي.

وجاءت الإمارات في المركز السادس عالمياً في مستويات ثقة سكانها في أصحاب الأعمال. والتي ارتفعت هذا العام إلى 85%، محققة قفزة هائلة بلغت نسبتها 10%، مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت ثقة سكان الإمارات في الإعلام 64% في 2022، بارتفاع نسبته 8%، بالمقارنة مع 2021. وجاءت الإمارات في المركز السادس عالميا على هذا المؤشر الفرعي أيضاً.