الإمارات تجري 487,749 فحصاً جديداً في الدولة 

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 487,749 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 811,029 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,198 حالة.
فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,166 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 762,379 حالة.