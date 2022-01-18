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الإمارات تجري 487,749 فحصاً جديداً في الدولة 

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بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 487,749 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 811,029 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,198 حالة.

‌‎فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,166 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 762,379 حالة.


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