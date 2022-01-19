حمدان بن محمد يعتمد نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي.

وقال سموه عبر حسابه في “تويتر”: “نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي للعام 2021، تعكس مستوى الخدمة التي يحرص على توفيرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيئة العمل في القطاع الحكومي ومجتمع دبي.”

وأضاف سموه: “نسير بخطى واثقة لتحقيق نهج سموه وهذا أثبته التقدم في نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي للعام 2021، التي حققت نسبة وصلت إلى 88% في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين مع حكومة دبي إلى 86.3%”

وحصلت غرفة دبي على المركز الأول بنتائج مؤشر دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2021، تلتها جمارك دبي وشرطة دبي في المركزين الثاني والثالث.

وجاءت نتائج مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي، حصلت شرطة دبي على المركز الأول، وحل بالمركزين الثاني والثالث كل من النيابة العامة في دبي.