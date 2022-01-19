تراجع القيمة السوقية للبلجيكي إيدن هازارد نجم ريال مدريد

بسام محمد - انخفضت القيمة السوقية للنجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، بشكل غير متوقع، كما تراجع مستوى الاعب بشكل ملحوظ، وذلك منذ انضمامه إلى ريال مدريد، ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة الإصابات التي لحقت اللاعب في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أنه لم يقدم المستوى المطلوب.

وتراجعت القيمة السوقية لأزار بشكل رهيب، رغم أنها كانت أغلى صفقة تجارية في تاريخ ريال مدريد، بعدما بلغت نحو 150 مليون يورو في السنوات الأخيرة، بحيث تراجعت إلى 100 مليون يورو في مارس 2020، ثم إلى 60 مليونًا الصيف الماضي، لتنخفض إلى 18 مليون يورو.

وكشفت مصادر صحيفة، أن أزار جاء إلى ريال مدريد في صيف 2019، بعقد بلغت قيمته نحو 160 مليون يورو، وتم سداده على 3 أقساط، وخلال الساعات الماضية، أُعلن أن أزار قرر الرحيل عن ريال مدريد، وأن الملكي سوف يرحب بهذه الخطوة، بشرط أن تتلقى عرضًا في حدود 30 إلى 40 مليون يورو.