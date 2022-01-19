الأزهر يؤكد تضامنه مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً

بسام محمد - متابعة: روان ديوب

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد فضيلته خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وفقاً لما جاء في “وام”.

وأكد فضيلته تضامن الأزهر الشريف مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة ستظل دائما واحة للتسامح والأمن والأمان ومنارة لنشر قيم الأخوة الإنسانية في العالم