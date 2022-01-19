تعرف إلى حجم إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها وحتى أكتوبر2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تجاوز إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، على مستوى الدولة، منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 95.4 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها. ما يزيد عن 8.6 مليار درهم. بحسب ما أفاد به سعادة “يونس الخوري” وكيل وزارة المالية.

وقال “الخوري” في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن دولة الإمارات حققت تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- من قبل وكالة “فيتش” العالمية. وتصنيف “Aa2” في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة. وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية من “موديز”، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وأشار إلى أن “وزارة المالية تعمل حالياً مع مصرف الإمارات المركزي، وجميع الجهات المالية والخبراء المتخصصين. على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة. وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل للدرهم”.

وأضاف أن “أبرز وأهم إنجازات مكتب الدين العام في وزارة المالية هو نجاح الإصدار الخارجي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. وإدراج الإصدار الأول من السندات السيادية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي”.

وبدأت الإمارات تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017. وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معينة، تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة. فيما بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير من عام 2018. بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.