عودة الدراسة في الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أكد هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، أنه في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، فقد تقررَ عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، حيث تبدأ المجموعة الأولى في الرابع والعشرين من يناير.

ويشمل قرار المجموعة الأولى طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر-للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية، كما تشمل المجموعة الأولى طلاب مؤسسات التعليم العالي والذين سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لهم.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية والتي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير.

كما أقرّت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحت فرازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة. حيث يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة. عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.

وسيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية .مع نتيجة فحص PCR سلبية صلاحيتها 96 ساعة.

وأكد قطاع التعليم أن خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغبة أولياء الأمور باستمرار تعليم أبنائهم عن بُعد. حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة.

وأضاف أن العمل يتم بشكل مستمر لمراجعة الوضع الوبائي وتطوراته. خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.