الخارجية الباكستانية تؤكد تضامن بلادها الصادق مع دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أدانت الدولة الباكستانية الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.

وبحسب “واس”، أكد معالي شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية. خلال استقباله سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي، سفير الإمارات لدى باكستان. أن هذه الميليشيات تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما أعرب قريشي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجوم الإرهابي الجبان، منهم مواطن باكستاني.

وأكد معاليه تضامن باكستان الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها. لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها”.

بدوره قدم سعادة الزعابي الشكر لمعاليه على الموقف الباكستاني الثابت والإدانة الحازمة والتضامن الصادق. مع دولة الإمارات وشعبها جراء هذا الهجوم الآثم لميليشيات الحوثي. الذي يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.