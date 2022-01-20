مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمد مجلس الوزراء قراراً، بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي “محمد علي الشرفاء الحمادي”.

وسيعمل المجلس ضمن مهامه على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية والإدارية للأسواق المالية بالدولة، وفق “وام”. والعمل على دعم الأنظمة الرقابية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها عالمياً في هذا المجال.

ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات، كلاً من “علي محمد بخيت الرميثي”، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. و”عبدالله عبدالرحمن الخطيب”، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا بكلية القانون في جامعة الإمارات.

كما يضم الدكتورة “اليازية علي صالح الكويتي”، المدير التنفيذي لوحدة الاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والبتروكيماويات بشركة مبادلة للاستثمار. و”فيصل يوسف سليطين”، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.