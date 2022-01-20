سالم المرّي مديراً عاماً لمركز محمد بن راشد للفضاء

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، بصفته رئيساً لمركز محمد بن راشد للفضاء. قراراً بترقية “سالم حميد المرّي”، نائب مدير عام المركز، وتعيينه مديراً عاماً للمركز. على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ووفق صحيفة “البيان”، يمتلك سعادة “سالم المرّي” خبرة مهنية اكتسبها على مدار 15 عاماً، من الإسهامات المميزة في قطاع الفضاء الوطني. عبر عدد من البرامج الرائدة بما فيها: برنامج الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ 2117، ومشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ “مسبار الأمل”. وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبرنامج تطوير الأقمار الاصطناعية.

ويتولى حالياً الإشراف على الخطـة الاسـتراتيجية الطموحـة لتوسـيع نطاق أعمال مركز محمد بن راشد للفضاء. عبر انضمام المركز إلى مجالات علمية جديدة وتطوير تقنيات تدعم عمليات استكشاف الفضاء المستقبلية.