قرقاش: الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن سيادتها

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع قرقاش .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أضاف قرقاش أن الإمارات ستمارس حقها للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات، وترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي للأزمة، وهذا ما يؤكده الهجوم الآثم وغير المبرر على أهداف مدنية في الإمارات وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية “روابي” في تهديد واضح لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية.

وأكد معاليه استمرار الإمارات في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

ودعا إلى موقف واضح من الأمم المتحدة تجاه الأعمال الإرهابية والعدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية سواء تجاه الشعب اليمني أو دول المنطقة علاوة على تهديدها للملاحة البحرية الدولية.