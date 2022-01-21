دبي.. إلزام منشآت فحص كوفيد-19 بإرسال النتائج خلال 24 ساعة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

ألزمت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمة فحص كورونا PCR العاملة في الإمارة، بإرسال نتيجة الفحص خلال 24 ساعة كحد أقصى، من أخذ العينة. وبحسب “البيان”، يتم إرسال النتائج عبر وسائل التواصل المعتمدة، من قبل المنشأة الصحية، مع وجوب التأكد من صحة بيانات المريض المتاحة عبر تلك الوسيلة، سواء كانت الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام كل منشأة عند استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان أو اللوحات الإرشادية بضرورة التوضيح بأن مدة حصول الشخص على النتيجة لن تتجاوز 24 ساعة من وقت أخذ العينة.