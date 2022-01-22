بالإجماع.. مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قدمت معالي السفيرة “لانا نسيبة”، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. إحاطة سرية حول هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية. خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وانضم إلى معالي السفيرة “نسيبة” مسؤول من القوات المسلحة في دولة الإمارات، وفق “وام”. وبعد الاجتماع، أصدر مجلس الأمن بياناً صحفياً يدين فيه الهجمات الإرهابية للحوثيين. والتي استهدفت دولة الإمارات ومواقع في المملكة العربية السعودية.

وشدد البيان الصحفي على ضرورة محاسبة ميليشيا الحوثي على هذه الأعمال الإرهابية. وحث جميع الدول على التعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق ذلك.

وقالت معالي السفيرة “نسيبة”، إن “مجلس الأمن، وبصوت واحد، أعرب عن أن هذا العدوان الشنيع الذي شنه الحوثيون. يشكل تهديداً واضحاً ضد المجتمع الدولي”.

وأضافت أن “هذا الهجوم الإرهابي لا يهدد حياتنا كإماراتيين فحسب، بل أيضاً حياة مواطني كل دولة عضو في الأمم المتحدة. والذين تُعتبر دولة الإمارات وطناً لهم. ومن الضروري أن يقوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية لارتكابها هذه الجرائم ومنع ارتكاب أعمال فظيعة في المستقبل”.

وقدمت الإمارات بتاريخ 18 يناير الجاري رسالة إلى مملكة النرويج، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر. تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون.

واستهدفت ميليشيا الحوثي عند الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، يوم الاثنين الموافق 17 يناير. المنطقة الصناعية في مصفح “إيكاد 3″، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وكلاهما بنية تحتية مدنية. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي تسببت بمقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.