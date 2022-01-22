دول ترحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن حول الاعتداء على دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

رحبت كلّ من دولة الكويت والبحرين والأردن بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات.

وبحسب “وام” أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر أمس عن مجلس الأمن بالاجماع والذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدورها أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للاعتداء الحوثي الإرهابي الآثم يعبر عن مساندة دولية لحق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها في وجه ممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة لكافة القوانين الدولية.

كما ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس، والذي أدان بالإجماع الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على عدد من المنشآت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري.