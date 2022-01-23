الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى العراقية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للجيش العراقي في محافظة ديالي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف عناصر الأمن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها و مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأسفر الهجوم الذي حصل أمس الجمعة، عن مقتل 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم.