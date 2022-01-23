تعيين عضو في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي. قراراً بتعيين “عبدالله شرفي” عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

ويتمتع “عبدالله شرفي” بخبرة طويلة في عالم المال والأعمال، أسسها من خلال عمله في بنك الإمارات الصناعي وعلى مدار 20 عاماً. ما أهله للاستعانة به من قبل عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات وخارجها كمستشار مالي.

ويتمتع بخبرة ودراية شاملة في هذا المجال، وفق “وام”. إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من المؤسسات في دولة الإمارات.