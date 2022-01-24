اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي مستهدفاً أبوظبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الإماراتية، اليوم الإثنين، صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأكدت الوزارة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وطالبت الوزارة الجمهور باستقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.