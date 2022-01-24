تفوق عالمي لهيئة كهرباء ومياه دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تفوقت هيئة كهرباء ومياه دبي على 842 جهة حول العالم، في جوائز الدورة الثانية من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021.

وحصدت الهيئة، وفق صحيفة “البيان”، ثلاث جوائز بالفئة الماسية في كل من “المشروع، تقنية المعلومات، والصحة والسلامة”.

وأوضح معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن “الهيئة فازت بالفئة الماسية في جائزة المشروع. عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030”.

وأضاف: “فازت الهيئة بالفئة الماسية في جائزة تقنية المعلومات، بفضل كفاءة بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وتوفير جميع خدماتها عبر قنوات ذكية توفر لمتعامليها، إمكانية الوصول إلى جميع خدماتها في أي وقت ومن أي مكان”

واختتم: “كما يعكس فوز الهيئة بالفئة الماسية في جائزة السلامة والصحة المهنية، حرصها على الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وعملياتها”.