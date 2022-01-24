البحرين تُدين الهجمات الحوثية الإرهابية على الإمارات والمملكة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن إدانتها واستنكارها الهجمات الإرهابية التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكّدت الخارجية البحرينية، في بيان لها، تضامنها مع السعودية والإمارات الشقيقتين ودعمهما في الإجراءات المتخذة كافة، للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأشادت الوزارة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي.

ودعت المجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهدّدة أمن المنطقة واستقرارها.