الأمين العام لمجلس التعاون يدين اعتداء الحوثيين على الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دان الدكتور “نايف فلاح مبارك الحجرف”، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين. استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية. بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد “الحجرف” أن “استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي. واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن”.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيات الحوثي. لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي، في اعتراض وتدمير الصاروخين. والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم.

وأكد تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها. وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.