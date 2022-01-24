أبوظبي الأكثر أماناً في العالم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حافظتن أبوظبي على صدارتها في قائمة المدن الأكثر أمناً في العالم، وملائمة للعيش وجودة الحياة، للعام السادس على التوالي.

واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش. وفق التصنيف السنوي للعام 2021، الذي أصدرته وحدة المعلومات في “إيكونوميست إنتليجينس”، التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

وتعتمد فكرة المؤشر على المفاضلة في مستويات الأمان بين 60 مدينة من كافة أنحاء العالم. وتمنح المجلة كل مدينة رصيداً إجمالياً من النقاط نهايته العظمى 100 نقطة استناداً إلى أرصدة المدينة في 76 مؤشراً فرعياً. من أبرزها الأمن الشخصي، الرقمي، الصحي، البنية التحتية الأمنية. إلى جانب مؤشر فرعي جديد استحدثته المجلة هذا العام، وهو الأمن البيئي.

وحققت أبوظبي في تصنيف موقع “نومبيو” نسبة 88.5% في مؤشر الشعور بالأمان. في الوقت الذي سجلت فيه أقل معدل لارتكاب الجرائم بين المدن، بنسبة بلغت 11.5%.